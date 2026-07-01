 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'équipe de France de Deschamps est la plus offensive du monde
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 12:11

L'équipe de France de Deschamps est la plus offensive du monde

L'équipe de France de Deschamps est la plus offensive du monde

Qui a dit que Didier Deschamps était un coach défensif ? Au sortir de sa nouvelle promenade de santé face à la Suède (3-0) ce mardi soir, l’équipe de France a établi un nouveau record offensif en Coupe du monde. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre statistique atteste de la domination tricolore lors des derniers Mondiaux .

Personne ne marque autant que les Bleus depuis 2014

Depuis l’arrivée de Didier Deschamps sur le banc tricolore en 2012, les Bleus ont disputé quatre Coupes du monde pour 53 buts inscrits (10 en 2014, 14 en 2018, 16 en 2022 et donc 13 pour l’instant en 2026). C’est simple, sur la période, absolument aucune nation ne fait mieux ou aussi bien que la sélection tricolore. L’Argentine et l’Allemagne occupent la 2 e place au classement du nombre de buts inscrits depuis 2014 avec 37 pions chacune, soit 16 de moins que la France .…

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bielsa vide son sac avant de quitter l’Uruguay
    Bielsa vide son sac avant de quitter l’Uruguay
    information fournie par So Foot 01.07.2026 13:04 

    Marcelo Bielsa est parti comme il a entraîné : en laissant tout le monde avec un mal de crâne. Après l’élimination de l’Uruguay dès la phase de groupes de la Coupe du monde, El Loco a annoncé son départ de la Celeste , avant de vider son sac en conférence de presse. ... Lire la suite

  • Des joueurs des Pays-Bas victimes d’insultes racistes après l’élimination face au Maroc
    Des joueurs des Pays-Bas victimes d’insultes racistes après l’élimination face au Maroc
    information fournie par So Foot 01.07.2026 12:19 

    L’histoire se répète encore. Après l’élimination des Pays-Bas face au Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde (1-1, 2-3 T.A.B.), Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville ont été visés par des insultes racistes sur les réseaux sociaux. ... Lire la suite

  • « Le monstre du Mondial » : la presse étrangère chante les louanges des Bleus
    « Le monstre du Mondial » : la presse étrangère chante les louanges des Bleus
    information fournie par So Foot 01.07.2026 11:47 

    Un début de match poussif et 70 minutes en feu d’artifice : les Bleus ont impressionné ce mardi soir face à la Suède (3-0), validant leur billet pour les huitièmes de finale. L’équipe de France a séduit la presse du monde entier, sous le charme d’une ligne offensive ... Lire la suite

  • Bruno Genesio et l'OM, c'est fait !
    Bruno Genesio et l'OM, c'est fait !
    information fournie par So Foot 01.07.2026 11:42 

    Depuis le temps. Après de longues négociations, Bruno Genesio est officiellement le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille . Parfaitement rompu au haut de tableau de Ligue 1, il va désormais devoir appréhender les sommets espérés par la direction phocéenne ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank