L'équipe de France de Deschamps est la plus offensive du monde

Qui a dit que Didier Deschamps était un coach défensif ? Au sortir de sa nouvelle promenade de santé face à la Suède (3-0) ce mardi soir, l’équipe de France a établi un nouveau record offensif en Coupe du monde. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre statistique atteste de la domination tricolore lors des derniers Mondiaux .

Personne ne marque autant que les Bleus depuis 2014

Depuis l’arrivée de Didier Deschamps sur le banc tricolore en 2012, les Bleus ont disputé quatre Coupes du monde pour 53 buts inscrits (10 en 2014, 14 en 2018, 16 en 2022 et donc 13 pour l’instant en 2026). C’est simple, sur la période, absolument aucune nation ne fait mieux ou aussi bien que la sélection tricolore. L’Argentine et l’Allemagne occupent la 2 e place au classement du nombre de buts inscrits depuis 2014 avec 37 pions chacune, soit 16 de moins que la France .…

VM pour SOFOOT.com