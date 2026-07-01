« Le monstre du Mondial » : la presse étrangère chante les louanges des Bleus

« Le monstre du Mondial » : la presse étrangère chante les louanges des Bleus

Un début de match poussif et 70 minutes en feu d’artifice : les Bleus ont impressionné ce mardi soir face à la Suède (3-0), validant leur billet pour les huitièmes de finale. L’équipe de France a séduit la presse du monde entier, sous le charme d’une ligne offensive exceptionnelle.

De l’autre côté des Pyrénées, les médias espagnols se sont montrés dithyrambiques au sujet de la France, que Marca qualifie de « monstre du Mondial » . Le journal espagnol a également loué le changement tactique effectué par Didier Deschamps, insistant sur l’idée que la France « n’est plus qu’une simple sélection qui court et joue en contre, mais qui désormais joue et contrôle ». …

ABS pour SOFOOT.com