Bielsa vide son sac avant de quitter l’Uruguay

Marcelo Bielsa est parti comme il a entraîné : en laissant tout le monde avec un mal de crâne. Après l’élimination de l’Uruguay dès la phase de groupes de la Coupe du monde, El Loco a annoncé son départ de la Celeste , avant de vider son sac en conférence de presse.

L’ancien coach de l’OM a d’abord assumé l’échec. « Nous avons déçu les supporters », a-t-il reconnu, après un Mondial terminé sans la moindre victoire pour l’Uruguay. Deux nuls contre l’Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2), puis une défaite contre l’Espagne (1-0), et rideau.…

MJ pour SOFOOT.com