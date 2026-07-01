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Bielsa vide son sac avant de quitter l’Uruguay
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 13:04

Bielsa vide son sac avant de quitter l’Uruguay

Bielsa vide son sac avant de quitter l’Uruguay

Marcelo Bielsa est parti comme il a entraîné : en laissant tout le monde avec un mal de crâne. Après l’élimination de l’Uruguay dès la phase de groupes de la Coupe du monde, El Loco a annoncé son départ de la Celeste , avant de vider son sac en conférence de presse.

L’ancien coach de l’OM a d’abord assumé l’échec. « Nous avons déçu les supporters », a-t-il reconnu, après un Mondial terminé sans la moindre victoire pour l’Uruguay. Deux nuls contre l’Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2), puis une défaite contre l’Espagne (1-0), et rideau.…

MJ pour SOFOOT.com

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