Des joueurs des Pays-Bas victimes d’insultes racistes après l’élimination face au Maroc

L’histoire se répète encore. Après l’élimination des Pays-Bas face au Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde (1-1, 2-3 T.A.B.), Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville ont été visés par des insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Les trois joueurs ont manqué leur tentative lors de la séance de tirs au but. Mais au lieu de s’en tenir à leur prestation sur le terrain, certains ont évidemment préféré sortir le vieux réflexe. La Fédération néerlandaise de football a dénoncé des messages « discriminatoires, racistes et haineux » visant les trois internationaux néerlandais.…

MJ pour SOFOOT.com