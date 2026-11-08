Un nouveau record pour Leo Messi
La vie en rose. Alors que la saison régulière de MLS vient de s’achever, Lionel Messi peut déjà faire de la place sur ses étagères : le revoilà meilleur buteur de l’exercice . Avec 26 caramels en 31 joutes, La Pulga glane un nouveau record dans la ligue étasunienne, devant Petar Musa, l’attaquant du FC Dallas (22 buts), et Sam Surridge, le finisseur de Nashville (21). Déjà auteur de 29 pions la saison précédente, le champion du monde 2022 est le premier joueur qui est parvenu à conserver le Soulier d’or de MLS.
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