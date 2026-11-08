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Les aveux de Bruno Genesio concernant le début de saison
information fournie par So Foot•08/11/2026 à 11:38
Le petit nouveau. Alors que le Paris FC est allé glaner trois points sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1), Pablo Pagis a réagi à sa convocation en équipe de France : « C’est un sentiment de joie et de fierté, c’est une super nouvelle pour mes proches et moi. J’ai ...
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