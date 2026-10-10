Un nouveau record battu pour le Bayern
Rekordmeister aussi en défense. Si le Bayern Munich a finalement arraché le point du nul face à Augsbourg ce samedi après-midi (2-2), le club bavarois a encaissé le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga au bout de huit secondes de jeu seulement.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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