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Un nouveau record battu pour le Bayern
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 20:59

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Un nouveau record battu pour le Bayern

Un nouveau record battu pour le Bayern

Rekordmeister aussi en défense. Si le Bayern Munich a finalement arraché le point du nul face à Augsbourg ce samedi après-midi (2-2), le club bavarois a encaissé le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga au bout de huit secondes de jeu seulement.

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