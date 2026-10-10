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Saint-Étienne récupère son fauteuil de leader après sa victoire face à Rodez
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 21:57

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Saint-Étienne récupère son fauteuil de leader après sa victoire face à Rodez

Saint-Étienne récupère son fauteuil de leader après sa victoire face à Rodez

Saint-Étienne 2-0 Rodez

Buts : Ballo (15 e ), Boakye (55 e ) pour les Verts

Le trône est récupéré. Alors que le Red Star avait conquis la première place de la Ligue 2 quelques heures plus tôt avec sa victoire sur la pelouse de Clermont (2-3), Saint-Étienne n’a pas laissé les Audoniens profiter de leur nouvelle place au classement trop longtemps. Les Verts se sont en effet imposés avec autorité à Geoffroy-Guichard contre Rodez (2-0).…

LB pour SOFOOT.com

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