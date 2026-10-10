Christopher Nkunku renaît avec Leipzig
Pas content ? Triplé. De retour à Leipzig depuis cet été après une saison délicate du côté de l’AC Milan, Christopher Nkunku retrouve des sensations du côté de la Bundesliga. Déjà buteur face à Hambourg mi-septembre (5-0), l’international tricolore a inscrit le premier triplé de sa carrière en Bundesliga ce samedi soir face à l’Eintracht.
Embed t.co…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer