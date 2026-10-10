Le Barça signe une huitième victoire de rang face à Getafe

Le Barça signe une huitième victoire de rang face à Getafe

FC Barcelone 3-0 Getafe

Buts : Gordon (2 e ), Jesus (30 e ), Koundé (73 e ) pour les Blaugrana // X (Xe) pour les Azulones

Pas de manita . Fort de ses sept victoires en championnat jusque-là, le Barça recevait Getafe et pouvait s’offrir un record en cas de succès. Mission accomplie pour les protégés d’Hansi Flick qui s’offrent une huitième succès en huit matchs de Liga et égalent le meilleur début de saison de l’histoire du club survenu en 2013-2014 sous les ordres de Tata Martino.…

LB pour SOFOOT.com