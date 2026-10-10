Tottenham arrache le nul contre Manchester United
Manchester United 1-1 Tottenham
Buts : Mbeumo (73 e ) // Solanke (90 e +2)
Expulsion : Bentancur (79 e ) pour les Spurs …
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Tottenham arrache le nul contre Manchester United
Buts : Mbeumo (73 e ) // Solanke (90 e +2)
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Rekordmeister aussi en défense. Si le Bayern Munich a finalement arraché le point du nul face à Augsbourg ce samedi après-midi (2-2), le club bavarois a encaissé le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga au bout de huit secondes de jeu seulement. Embed ... Lire la suite
FC Barcelone 3-0 Getafe Buts : Gordon (2 e ), Jesus (30 e ), Koundé (73 e ) pour les Blaugrana // X (Xe) pour les Azulones Pas de manita . Fort de ses sept victoires en championnat jusque-là, le Barça recevait Getafe et pouvait s’offrir un record en cas de succès. ... Lire la suite
Inter 3-0 Parme Buts : Sučić (13 e ), Çalhanoğlu (18 e SP), Thuram (31 e ) pour les Nerazzurri Sans forcer. L’Inter s’est largement imposé face à Parme (3-0), une demi heure a suffi aux joueurs de Cristian Chivu pour s’adjuger les trois points et récupérer le fauteuil ... Lire la suite
Lille 1-0 Le Havre But : Bakwa (5 e ) pour les Dogues Expulsion : Seko (62 e ) côté havrais … LB pour SOFOOT.com
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