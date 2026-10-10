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Tottenham arrache le nul contre Manchester United
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 20:28

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Tottenham arrache le nul contre Manchester United

Tottenham arrache le nul contre Manchester United

Manchester United 1-1 Tottenham

Buts : Mbeumo (73 e ) // Solanke (90 e +2)

Expulsion : Bentancur (79 e ) pour les Spurs

QB pour SOFOOT.com

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