Un nouveau prétendant pour Julián Alvarez ?

Partir un jour mais avec retour ? Alors que les positions de Julián Alvarez et d’Arsenal se sont rapprochés ces dernières heures selon la presse argentine, un autre cador européen serait entré dans la course selon Marca .

City à la recherche d’un attaquant

Manchester City aurait ainsi fait part de son intérêt pour rapatrier Julián Alvarez dans les rangs des Skyblues selon le quotidien sportif ibérique. Après les départs de Savinho et d’Omar Marmoush, les Cityzens seraient donc à la recherche de renfort offensif. Une destination qui parait pourtant loin des volontés de l’international argentin , parti d’Angleterre à l’intersaison 2024 pour l’Atlético de Madrid après deux saisons chez les Cityzens afin de sortir de l’ombre d’Erling Haaland… toujours présent à la pointe de l’attaque de City.…

LB pour SOFOOT.com