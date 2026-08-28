Montpellier accroché, Nancy et Grenoble assurent

Ah, cette bonne vieille Ligue 2 ! Ses penalties manqués, ses cartons rouges, ses stades enivrants… Ce vendredi, dix écuries se livraient une joute (presque) sans merci pour fuir la zone rouge ou se hisser en vue de la montée, inscrivant neuf buts.

Montpellier, dauphin de Sainté, se devait de grappiller des points précieux à la maison : raté. Florian Tardieu manque son peno à la demi-heure de jeu (0-0, 29 e ) . Les hommes de Zoumana Camara ne parviennent pas à mettre la pression sur les Verts, et laissent filer deux points faute de précision devant. Frustration puissance mille pour les Montpellierains tandis que Boulogne peine à décoller au terme d’un match nul et vierge pourtant animé.…

SW pour SOFOOT.com