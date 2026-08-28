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Rayan Cherki et Manchester City jouent un vilain tour à Crystal Palace
information fournie par So Foot 28/08/2026 à 22:53
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Rayan Cherki et Manchester City jouent un vilain tour à Crystal Palace

Rayan Cherki et Manchester City jouent un vilain tour à Crystal Palace

Crystal Palace 1-4 Manchester City

Buts : Donnarumma (56 e CSC) pour les Eagles // Haaland (17 e , 85 e ), Cherki (54 e , 59 e ) pour les Skyblues

Pas les retrouvailles qu’on imaginait. Face à Crystal Palace, Rayan Cherki n’a laissé aucune chance à la nouvelle équipe de son ancien entraîneur à Lyon, Pierre Sage. Grand artisan du large succès du soir de Manchester City, l’international tricolore a parfaitement débloqué son compteur en signant deux des quatre buts cityzens du soir (1-4).…

LB pour SOFOOT.com

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