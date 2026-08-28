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Le Bayern débute par une manita, Upamecano et Olise buteurs
information fournie par So Foot 28/08/2026 à 22:42
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Le Bayern débute par une manita, Upamecano et Olise buteurs

Le Bayern débute par une manita, Upamecano et Olise buteurs

Bayern Munich 5-1 Stuttgart

Buts : Upamecano (21 e ), Olise (55 e ), Vagnoman (58 e CSC), Pavlović (82 e ), Díaz (90 e +2) pour le Rekordmeister // Vagnoman (52 e ) pour Die Schwaben

L’armada offensive bavaroise est à l’heure. Privé de son maître à jouer, Jamal Musiala à cause de ses problèmes de santé, le Bayern Munich n’a toutefois pas tremblé face à Stuttgart également privé de plusieurs éléments. Les protégés de Vincent Kompany ont ainsi parfaitement débuté leur saison à l’Allianz Arena en s’imposant 5 à 1 face à leurs adversaires du soir.…

LB pour SOFOOT.com

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