Le PSG arrache un nul miraculeux à Lille
Les Lillois, solides et organisés, ont puni un PSG trop timide dans un stade Pierre Mauroy longtemps ivre de bonheur. C'était sans compter sur Vitinha, artisan d'une difficile remontée pour des Parisiens en grande galère (2-2).
Lille OSC 2-2 Paris SG
Buts : Haraldsson (21 e ), Bakwa (84 e ) pour le LOSC // Vitinha (90+1 e ), Marquinhos (90+5 e ) pour le PSG
Plus d’infos à venir… …
Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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