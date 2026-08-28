Le PSG arrache un nul miraculeux à Lille

Le PSG arrache un nul miraculeux à Lille

Les Lillois, solides et organisés, ont puni un PSG trop timide dans un stade Pierre Mauroy longtemps ivre de bonheur. C'était sans compter sur Vitinha, artisan d'une difficile remontée pour des Parisiens en grande galère (2-2).

Lille OSC 2-2 Paris SG

Buts : Haraldsson (21 e ), Bakwa (84 e ) pour le LOSC // Vitinha (90+1 e ), Marquinhos (90+5 e ) pour le PSG

Plus d’infos à venir… …

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com