Un nouveau prêt de Jack Grealish en Premier League ?
Le revoilou. Selon The Athletic, Everton discuterait avec Manchester City pour faire revenir Jack Grealish sous la forme d’un nouveau prêt. L’international anglais ne semble pas entrer dans les plans d’Enzo Maresca et cherche donc une porte de sortie d’ici la fin du mercato.
Privé de déplacement contre Crystal Palace
Il n’a joué que 45 minutes lors de la défaite des Skyblues dans le Community Shield face à Arsenal (3-0) et seulement 8 contre Bournemouth. Pire, l’Italien l’a laissé à la maison pour le déplacement à Crystal Palace.…
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