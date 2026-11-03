Un nouveau licenciement pour Luka Elsner

L’anniversaire fatal. Arrivé cet été sur les bords du lac Léman, à Lausanne, le Slovène Luka Elsner ne va pas y passer l’hiver. L’ancien du HAC, d’Amiens et de Reims n’aura pas survécu à la défaite rocambolesque de son équipe dimanche contre Thoune, alors que le club fêtait ses 130 ans.

S’il n’y avait que ça, le club aurait peut-être pu fermer les yeux. Qui n’a jamais gâché une fête ? Mais la dernière place au classement, six petits points après douze matchs et pas de victoire en championnat depuis le 1 er août, là, ça commence à faire beaucoup.…

LP pour SOFOOT.com