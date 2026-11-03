La police espagnole ouvre une enquête après le décès de Jesús de Miguel

Après le décès dans la nuit de lundi à mardi de l’attaquant de Tenerife Jesús de Miguel, victime d’un arrêt cardiorespiratoire à la suite d’un choc avec le gardien du FC Andorra Jesús Owono, le Tribunal Supérieur de Justice des Canaries (TSJC) a ouvert une enquête judiciaire contre le portier du club de la principauté , d’après El País.

Une procédure habituelle

Si le terme peut faire peur, le TSJC a contextualisé, expliquant « que toute mort sans cause naturelle, ce que l’on appelle une mort judiciaire — que ce soit par accident ou pour d’autres motifs —, oblige à ouvrir d’office une enquête judiciaire » . Mais, comme le rappelle le quotidien espagnol, il s’agit d’une première : « Il n’y a aucun précédent judiciaire en Espagne pour un choc accidentel dans un sport de contact comme le football. » …

AP pour SOFOOT.com