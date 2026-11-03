Un ancien défenseur de l’OM va représenter le Togo
Un beau cadeau d’anniversaire pour Lilian Brassier. Le défenseur qui a fêté cette semaine ses 27 ans figure dans la liste du sélectionneur français Patrice Neveu pour la double confrontation face à l’Algérie les 14 et 17 novembre prochains pour les éliminatoires de la CAN.
Titulaire au coup d’envoi de 8 des 9 rencontres disputées par l’Eintracht Francfort cette saison, Brassier s’est imposé comme un joueur qui compte dans l’équipe dirigée par Adi Hütter. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer