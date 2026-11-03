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Un ancien défenseur de l’OM va représenter le Togo
information fournie par So Foot 03/11/2026 à 16:38

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Un ancien défenseur de l’OM va représenter le Togo

Un ancien défenseur de l’OM va représenter le Togo

Un beau cadeau d’anniversaire pour Lilian Brassier. Le défenseur qui a fêté cette semaine ses 27 ans figure dans la liste du sélectionneur français Patrice Neveu pour la double confrontation face à l’Algérie les 14 et 17 novembre prochains pour les éliminatoires de la CAN.

Titulaire au coup d’envoi de 8 des 9 rencontres disputées par l’Eintracht Francfort cette saison, Brassier s’est imposé comme un joueur qui compte dans l’équipe dirigée par Adi Hütter. …

MB pour SOFOOT.com

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