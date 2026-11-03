La drôle de reconversion de Max Kruse

Les après-carrières ne se ressemblent pas toutes. Certains deviennent coachs, d’autres consultants, d’autres streamers misogynes ou encore vendeurs chez Intersport. En bref, il y a pléthore de choix. Pour Max Kruse , l’ancien avant-centre allemand qui joue encore au BSV Dersim en troisième division allemande, ce sera vendeur de glaces ! Après le rôle de consultant, l’écurie automobile et la télé-réalité, c’est un concept autour de la glace dans les stades allemands qu’il a créé, sous le nom de « Byce : la crème glacée pour les vrais supporters ».

Dans une interview accordée au média allemand Bild , il explique son concept : « Je fabrique désormais des glaces, plus précisément des glaces aux couleurs des clubs (…) Il s’agit de glaces “spaghetti”. Concrètement, cela signifie que nous collaborons avec des clubs, notamment le Borussia Dortmund. Nous proposons alors la glace “spaghetti” aux couleurs du club concerné dans le stade. » …

LT pour SOFOOT.com