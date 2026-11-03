Pour Willy Sagnol, il se passe vraiment quelque chose avec David Lisnard

Toujours dans le couloir droit. Willy Sagnol, soutien de David Lisnard, maire de Cannes et désormais candidat à l’élection présidentielle sous les couleurs du parti « Nouvelle Énergie », était invité du podcast Passage à l’acte , présenté par Sophie Mouysset, directrice du cabinet de l’ex vice président des Républicains.

L’ancien joueur de l’équipe de France, mis à la porte par la Géorgie en septembre , explique son attachement aux idées du candidat : « On voit la situation actuelle en France (…) politique, sociale, économique. Je n’ai plus envie d’être celui qui se plaignait tous les matins en se disant que le pays part dans le mur. Le pays ci, le pays ça. Parce que si on est tiraillé entre des extrêmes, le pays va être divisé de manière encore plus brutale. » …

LT pour SOFOOT.com