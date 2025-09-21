Un nouveau joueur forfait pour le PSG
À la fin il n’en restera qu’un.
Depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain sait qu’il se déplacera à Marseille pour le Classique sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué. En revanche, les Parisiens ne savaient pas qu’ils allaient perdre João Neves cette semaine en Ligue des Champions lors de la large victoire face à l’Atalanta (4-0). Ni que Bradley Barcola allait ressentir une gêne musculaire à l’entraînement.…
SO pour SOFOOT.com
