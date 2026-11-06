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Un nouveau forfait au PSG... et chez les Bleus
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 12:53

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Un nouveau forfait au PSG... et chez les Bleus

Un nouveau forfait au PSG... et chez les Bleus

Un de plus. Alors que son nom aurait sûrement été dans la liste des Bleus dévoilée ce vendredi après-midi par Zizou, Maghnes Akliouche ne devrait pas être de la partie à Clairefontaine lundi. Selon des informations de RMC Sport, le jeune Parisien est blessé. Il est d’ores et déjà forfait pour le match contre Troyes, samedi, et donc pour la prochaine trêve.

Beaucoup d’absents à Paris comme chez les Bleus

Akliouche vient s’ajouter à une longue liste d’indisponibles du côté du PSG, déjà privé d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou bien encore Khvicha Kvaratskhelia. On n’est pas bien mieux chez les Bleus, puisque Zidane peut déjà rayer de sa liste le Ballon d’or 2025, Estéban Lepaul, William Saliba, Manu Koné, Jules Koundé et Maxence Lacroix .…

LP pour SOFOOT.com

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