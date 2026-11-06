« Nous avons manqué de courage » : le constat implacable d'Amorim après le revers de l’AC Milan

Appelé à la barre . L’AC Milan de Rúben Amorim est incompréhensible cette saison , capable du meilleur en remportant haut la main le Derby della Madonnina face à l’Inter le week-end dernier (3-1), et du pire avec la nouvelle débâcle du club lombard en Coupe d’Europe face aux Hongrois de Ferencváros (0-2).

L’ancien entraîneur de Manchester United, qui s’est pris de passion pour la reconstruction des monuments en sale état ces dernières années, a été sommé de justifier la nouvelle contre-performance de ses hommes . « Nous avons manqué de courage et nous avons commis des erreurs stupides. Nous n’étions pas prêts à jouer au football ce soir. Nous n’étions pas prêts à passer du derby à cette autre compétition. Quand on porte le maillot du Milan, on a une responsabilité et je n’ai probablement pas non plus fait en sorte que l’équipe soit prête à entrer sur le terrain. Nous ne sommes pas prêts à être compétitifs sur deux fronts» , a reconnu le Portugais, lucide.…

MB pour SOFOOT.com