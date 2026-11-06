La liste de l’Espagne annoncée en rendant hommage à Jesús de Miguel

Dans un contexte forcément pesant après les drames qui ont touché le pays, à Urda et avec la mort de Jesús de Miguel, survenue après un choc en plein match, Luis de la Fuente , sélectionneur de la Roja , a annoncé sa liste de joueurs convoqués pour la dernière trêve internationale de l’année. Álvaro Valles , Jacobo Ramón et Marc Roca vont découvrir les joies d’une première convocation en A.

Des absents chez les champions du monde

Ce sera une trêve à la maison pour trois des champions du monde de cet été : Gavi , Borja Iglesias et Víctor Muñoz , qui n’ont pas été appelés par le sélectionneur.…

LT pour SOFOOT.com