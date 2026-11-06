On a vérifié : Cristiano Ronaldo n'est vraiment pas dans la liste du Portugal
Le début d’une nouvelle ère. Au lendemain de l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus a annoncé sa liste pour les matchs contre le Danemark et le Pays de Galles. Et sans le quarantenaire Ronaldo, il y a un peu de place pour les jeunes. Ce sera donc avec deux petits nouveaux : Alberto Costa, latéral de Porto, et Gustavo Varela, attaquant de Monza.
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