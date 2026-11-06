Thomas Tuchel explique la (nouvelle) mise à l’écart de Cole Palmer

Tuchel persiste et signe. Selon le sélectionneur des Three Lions , Cole Palmer a « manqué trop d’opportunités » pour aspirer à figurer dans la liste de l’Angleterre en vue de la prochaine trêve internationale. Pourtant, Thomas Tuchel avait initialement convoqué le milieu offensif de 24 ans pour la trêve de septembre avant que ce dernier ne déclare forfait pour cause de blessure.

L’ancien entraîneur du Bayern et Chelsea n’a pas manqué de justifier davantage sa décision : « Cole a manqué trop d’opportunités de faire bonne impression . Il n’y a rien de personnel contre lui et on ne doute pas de la motivation de Cole de représenter son pays, mais il y a une concurrence et les milieux de terrain qui étaient présents lors du précédent rassemblement avaient été excellents, donc ils ont gardé leu r place » . Cole Palmer compte trois buts et trois passes décisives avec Chelsea cette saison en Premier League.…

MB pour SOFOOT.com