Un nouveau directeur sportif débarque à Strasbourg
31/10/2025

Surprise : pas en provenance de Chelsea.

Ce vendredi, le Racing Club de Strasbourg a annoncé l’arrivée d’un nouveau directeur sportif en la personne de David Weir. Ancien international écossais, celui qui a participé au Mondial 1998 avec l’équipe au Tartan remplace Loïc Désiré, aujourd’hui à Rennes. Sans emploi depuis qu’il a quitté son poste de directeur technique à Brighton le mois dernier, Weir n’a pas tardé à rebondir. En Alsace, il travaillera avec l’ancien DT de l’AS Monaco Pascal de Maesschalck et Grégory Thill, à la tête de la cellule de recrutement.…

JD pour SOFOOT.com

