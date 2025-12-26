Une petite ville espagnole touche le gros lot grâce à son club de foot

Une histoire digne des meilleurs téléfilms de Noël !

Ravagée par les terribles feux qui ont touché l’Espagne en août, meurtrie par la fermeture de l’usine de sucre locale, autant dire que 2025 a été une année noire pour la commune de La Bañeza , en Castille-et-León. Mais en cette fin d’année, la ville de 10 000 habitants retrouve enfin le sourire : comme le rapporte El País , les habitants viennent de remporter collectivement 468 millions d’euros. Et ils peuvent remercier leur club de foot. …

CMF pour SOFOOT.com