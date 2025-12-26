 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Woldemade : « Newcastle et Schalke, c’est exactement la même chose »
information fournie par So Foot 26/12/2025 à 12:44

Woldemade : « Newcastle et Schalke, c’est exactement la même chose »

Woldemade : « Newcastle et Schalke, c’est exactement la même chose »

Adaptation express.

Le passage de la Bundesliga à la Premier League est souvent semé d’embûches et de critiques, mais si un joueur semble parfaitement heureux et pas du tout nostalgique des grands boulevards dans les défenses allemandes, c’est bien Nick Woldemade. Arrivé cet été à Newcastle en provenance de Stuttgart, l’attaquant allemand de 23 ans semble séduit par son nouveau club , actuel 11 e de Premier League. « Newcastle, c’est un 10/10 pour l’instant. J’ai rejoint un club qui me correspond parfaitement. Je me sens bien sur et en dehors du terrain », déclare-t-il dans les colonnes de Bild.

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une petite ville espagnole touche le gros lot grâce à son club de foot
    Une petite ville espagnole touche le gros lot grâce à son club de foot
    information fournie par So Foot 26.12.2025 12:24 

    Une histoire digne des meilleurs téléfilms de Noël ! Ravagée par les terribles feux qui ont touché l’Espagne en août, meurtrie par la fermeture de l’usine de sucre locale, autant dire que 2025 a été une année noire pour la commune de La Bañeza , en Castille-et-León. ... Lire la suite

  • Jules Koundé fête Noël en faisant un foot au Bénin
    Jules Koundé fête Noël en faisant un foot au Bénin
    information fournie par So Foot 26.12.2025 12:04 

    Deux salles, une ambiance. Pendant que certains s’offrent un beach soccer avec des enfants à Dubaï, d’autres font à peu près la même chose au Bénin. Pour fêter Noël, Jules Koundé s’est envolé pour son pays d’origine, où, tout comme son coéquipier Lamine Yamal, ... Lire la suite

  • Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (15 à 11)
    Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (15 à 11)
    information fournie par So Foot 26.12.2025 11:55 

    On a conté leurs nuits légendaires au coin du feu. Elles ont porté les espoirs et fait la fierté de leur peuple. Elles ont même stoppé des guerres quand elles ne les ont pas subies. Pas forcément sur les meilleures pelouses, mais toujours dans la plus grande ferveur. ... Lire la suite

  • Pour Noël, un supporter du PSG a illuminé sa maison aux couleurs du club
    Pour Noël, un supporter du PSG a illuminé sa maison aux couleurs du club
    information fournie par So Foot 26.12.2025 11:08 

    Son voisin supporter de l’OM doit péter un câble. Depuis dix ans, Aydin, machiniste à la RATP et supporter un peu fou PSG , transforme sa maison d’Arnouville, dans le Val-d’Oise, en attraction hivernale sur le thème de son choix. Cette année, le Parisien a voulu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank