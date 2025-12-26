Woldemade : « Newcastle et Schalke, c’est exactement la même chose »

Adaptation express.

Le passage de la Bundesliga à la Premier League est souvent semé d’embûches et de critiques, mais si un joueur semble parfaitement heureux et pas du tout nostalgique des grands boulevards dans les défenses allemandes, c’est bien Nick Woldemade. Arrivé cet été à Newcastle en provenance de Stuttgart, l’attaquant allemand de 23 ans semble séduit par son nouveau club , actuel 11 e de Premier League. « Newcastle, c’est un 10/10 pour l’instant. J’ai rejoint un club qui me correspond parfaitement. Je me sens bien sur et en dehors du terrain », déclare-t-il dans les colonnes de Bild. …

SF pour SOFOOT.com