Nouvelle vague d’arrestations dans le football turc
Pas de trêve de Noël pour les juges.
Ce vendredi, le parquet d’Istanbul a annoncé une nouvelle vague d’interpellations dans le scandale des paris truqués qui secoue le pays depuis plusieurs mois. « Des mandats d’arrêt ont été émis contre 29 personnes, dont 14 footballeurs, et 24 d’entre elles ont été placées en garde à vue », précise le communiqué du procureur.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer