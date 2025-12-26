Jules Koundé fête Noël en faisant un foot au Bénin
Deux salles, une ambiance.
Pendant que certains s’offrent un beach soccer avec des enfants à Dubaï, d’autres font à peu près la même chose au Bénin. Pour fêter Noël, Jules Koundé s’est envolé pour son pays d’origine, où, tout comme son coéquipier Lamine Yamal, le défenseur du FC Barcelone a troqué les pelouses de Liga pour taper la balle avec des enfants du coin. …
