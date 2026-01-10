 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un nouveau dépôt de pétrole russe en feu après une attaque ukrainienne
information fournie par Reuters 10/01/2026 à 09:12

Une attaque de drone ukrainienne a provoqué un incendie dans un dépôt de pétrole russe du district d'Oktiabrski, dans le sud de la région de Volgograd, ont annoncé les autorités régionales samedi.

Le gouverneur Andreï Botcharov a déclaré dans un message sur la chaîne Telegram de son administration qu'aucune victime n'avait été signalée jusqu'à présent, mais que les personnes vivant à proximité pourraient devoir être évacuées.

L'Ukraine a multiplié les attaques contre les dépôts de pétrole russe ces derniers mois en réponse aux attaques de Moscou contre ses propres infrastructures énergétiques.

(Reuters)

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank