Un nouveau dépôt de pétrole russe en feu après une attaque ukrainienne

Une attaque de drone ukrainienne a provoqué un incendie dans un dépôt de pétrole russe du district d'Oktiabrski, dans le sud de la région de Volgograd, ont annoncé les autorités régionales samedi.

Le gouverneur Andreï Botcharov a déclaré dans un message sur la chaîne Telegram de son administration qu'aucune victime n'avait été signalée jusqu'à présent, mais que les personnes vivant à proximité pourraient devoir être évacuées.

L'Ukraine a multiplié les attaques contre les dépôts de pétrole russe ces derniers mois en réponse aux attaques de Moscou contre ses propres infrastructures énergétiques.

