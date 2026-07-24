Un nouveau défenseur débarque à Metz

Un sacré retournement de situation. Le FC Metz a enregistré l’arrivée d’Idriss Mohamed dans ses rangs en provenance du Puy FC . Le joueur de 22 ans rejoint le club lorrain pour un montant estimé aux alentours de 300 000 euros et pour une durée de quatre ans. Initialement, comme l’affirme L’Equipe , Metz avait jeté son dévolu sur Christian Devenish, qui avait fait le déplacement au club pour passer sa visite médicale. En raison d’attentes trop importantes de la part d’AVS, club portugais du Colombien, son arrivée en Lorraine a capoté.

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ABS pour SOFOOT.com