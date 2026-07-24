Comme promis par le propriétaire, un milieu japonais signe à Hull City

Le boum du Tigre. De retour en Premier League à la grande surprise du pays entier (y compris de leur entraîneur Sergej Jakirovic), Hull City se trouve au milieu des rumeurs mercato. Avec un effectif à rebâtir pour se mettre au niveau et des finances en très bonne santé, il y a de quoi tourner de l’oeil. Mais le propriétaire, Ali Acun Ilıcalı, homme d’affaires turc ayant propséré grâce à ses propres médias, calme le jeu.

Devant la folie des grandeurs, un tweet sera posté sur son propre compte, signalant « travailler intensément depuis deux mois pour construire une équipe dont nous serons tous fiers ». Mieux, le patron dresse une liste de toutes ses recrues signées (comprenant le vétéran Jack Butland) et celles à venir avec la probabilité que cela puisse arriver. Dans cette dizaine de lignes, on peut distinguer un joueur français dont le dossier serait bouclé à 70%.…

MP pour SOFOOT.com