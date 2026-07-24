Un gardien du PSG quitte le navire

Une grande perte. Après le back-to-back, beaucoup tendent vers de nouvelles aspirations, qu’il s’agisse de Gonçalo Ramos au Milan ou Lee Kang-in vers l’Atlético. Mais cet exode se note aussi du côté des jeunes pousses, exemple avec Noah Nsoki, frère de Stanley parti pour le Dinamo Zagreb. Malgré une proposition de premier contrat professionnel, un autre titi va quitter la Capitale.

Une épopée européenne à son actif

Aperçu dans certaines feuilles de match en Ligue des champions, le portier Martin James part pour Cologne, 14 e de Bundesliga la saison dernière. Un contrat jusqu’en 2029, où le Versaillais démarrera comme troisième gardien, derrière Marvin Schwäbe et le champion du monde Ron-Robert Zieler. S’il n’a pas de médaille de champion d’Europe, il aura participé activement au parcours du PSG en Youth League la saison dernière, ayant fini en demi-finales face au Real Madrid, aux tirs aux buts.…

MP pour SOFOOT.com