Lionel Messi aurait des origines brésiliennes

La Pulga rentrerait dans l’expression joga bonito . Alors que Lionel Messi demeure l’une des deux choses auxquelles vous pensez lorsque l’on vous parle d’Argentine, certains explorent son profil sous tous les aspects imaginables. Parmi eux, un certain Fiorenzo Santini, banquier originaire d’Italie qui, au moment où le petit argentin créait la sensation à Barcelone, s’est posé la question d’où le nom de « Messi » provenait. Ne faisant pas les choses à moitié, ce grand supporter de l’Inter s’est mis au défi de retracer tout l’arbre généalogique de Lionel Messi.

Ainsi, il découvrit au fil des années l’existence d’un Angelo Messi, arrière-grand-père de Léo, ayant vécu à Ancône (Italie) avant de s’installer à Rosario avec son épouse. Ses recherches lui ont permis d’être nommé citoyen d’honneur de la petite ville de San Severino Marche, devant l’honneur de reconnaître que le GOAT a un peu de sang italien.…

MP pour SOFOOT.com