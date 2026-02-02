Un nouveau club saoudien pour Karim Benzema
Les menaces ont été mises à exécution. En conflit depuis plusieurs jours avec son club d’Al-Ittihad concernant une offre de prolongation de contrat jugée (largement) insuffisante, Karim Benzema (38 ans) s’est engagé ce lundi en faveur du leader du championnat saoudien, Al-Hilal , et signé un contrat le liant au club bleu et blanc jusqu’en juin 2027, selon les informations du journal L’Équipe .
🚨💣 Karim Benzema has just accepted every detail of Al Hilal contract proposal sent today!…
FG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer