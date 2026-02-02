 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un nouveau club saoudien pour Karim Benzema
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 20:59

Un nouveau club saoudien pour Karim Benzema

Un nouveau club saoudien pour Karim Benzema

Les menaces ont été mises à exécution. En conflit depuis plusieurs jours avec son club d’Al-Ittihad concernant une offre de prolongation de contrat jugée (largement) insuffisante, Karim Benzema (38 ans) s’est engagé ce lundi en faveur du leader du championnat saoudien, Al-Hilal , et signé un contrat le liant au club bleu et blanc jusqu’en juin 2027, selon les informations du journal L’Équipe .

🚨💣 Karim Benzema has just accepted every detail of Al Hilal contract proposal sent today!…

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mattéo Guendouzi visé par un jeu de bouteille
    Mattéo Guendouzi visé par un jeu de bouteille
    information fournie par So Foot 02.02.2026 21:27 

    Débiloss, épisode 5633. Alors qu’il célébrait le but de son coéquipier Marco Asensio, auteur de l’ouverture du score sur la pelouse de Kocaelispor, Mattéo Guendouzi (26 ans) a été victime d’un violent jet de projectile . Une bouteille lancée par un supporter des ... Lire la suite

  • Un contrat courte durée pour Saint-Maximin à Lens
    Un contrat courte durée pour Saint-Maximin à Lens
    information fournie par So Foot 02.02.2026 21:09 

    Un ASM qui revient en Ligue 1. Rien à avoir avec l’AS Monaco, mais plutôt avec Allan Saint-Maximin. Comme prévu, l’attaquant de 28 ans a débarqué à Lens dans les dernières heures du mercato hivernal. Six mois chez les Lensois Les Sang et Or ont officialisé leur ... Lire la suite

  • Rennes mise sur un grand espoir marocain
    Rennes mise sur un grand espoir marocain
    information fournie par So Foot 02.02.2026 21:03 

    Le Stade rennais sait aussi acheter. Après avoir ramassé des millions avec le transfert de Kader Meïté en Arabie saoudite et celui de Jérémy Jacquet qui doit être effectif cet été à Liverpool, le club breton a officialisé une recrue attendue depuis quelques jours ... Lire la suite

  • Le LOSC accueille deux renforts en attaque
    Le LOSC accueille deux renforts en attaque
    information fournie par So Foot 02.02.2026 20:55 

    Un attaquant peut en cacher un autre. Le LOSC a attendu le dernier jour du mercato hivernal pour accueillir des renforts offensifs, dans un secteur où les Dogues sont en délicatesse depuis le début d’année. Les heureux élus ? Noah Edjouma, 20 ans, qui arrive de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank