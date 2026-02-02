Mattéo Guendouzi visé par un jeu de bouteille

Débiloss, épisode 5633. Alors qu’il célébrait le but de son coéquipier Marco Asensio, auteur de l’ouverture du score sur la pelouse de Kocaelispor, Mattéo Guendouzi (26 ans) a été victime d’un violent jet de projectile . Une bouteille lancée par un supporter des locaux, visiblement peu enjoué des célébrations de Milan Skriniar et consorts, a sèchement percuté la tête de l’ancien Marseillais.

😲🚨 Mattéo Guendouzi se prend une bouteille pleine tête alors qu'il célèbre le magnifique but de Marco Asensio avec ses coéquipiers !…

FG pour SOFOOT.com