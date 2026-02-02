 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Crystal Palace casse sa tirelire pour un international norvégien
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 22:02

Crystal Palace casse sa tirelire pour un international norvégien

Crystal Palace casse sa tirelire pour un international norvégien

On leur dit que le transfert de Mateta a capoté ? Actuel 15 e de Premier League, Crystal Palace a décidé d’employer les grands moyens pour son opération maintien . Dans les dernières minutes du mercato ce lundi, les Eagles se sont offert les services de l’attaquant Jørgen Strand Larsen (25 ans) , déboursant au passage la coquette somme de 48 millions de livres sterling ( environ 55 millions d’euros ), faisant du désormais ex-joueur des Wolves la recrue la plus chère de l’histoire du club .

We are delighted to announce the signing of Jørgen Strand Larsen from Wolverhampton Wanderers in a club-record deal ❤️💙…

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une dirigeante de Foot Unis victime d'une insulte sexiste dans une instance
    Une dirigeante de Foot Unis victime d'une insulte sexiste dans une instance
    information fournie par So Foot 02.02.2026 23:06 

    LinkedIN n’est pas seulement le réseau de la bienveillance, il peut aussi servir à lâcher des confidences. C’est ce qu’a fait Marie-Hélène Patry, déléguée générale chez Foot Unis, le syndicat unifié des clubs pros, dans un message publié ce dimanche. « Oui les ... Lire la suite

  • La Roma perd des plumes dans la course au titre
    La Roma perd des plumes dans la course au titre
    information fournie par So Foot 02.02.2026 22:51 

    Udinese 1-0 Roma But : J. Ekkelenkamp (49 e ) pour les Friulani … FG pour SOFOOT.com

  • Tiens, revoilà Arnaud Nordin en Ligue 1
    Tiens, revoilà Arnaud Nordin en Ligue 1
    information fournie par So Foot 02.02.2026 22:37 

    Un revenant de dernière minute. On le doit au Stade rennais qui, après avoir officialisé l’arrivée de Yassir Zabiri, a annoncé sa dernière recrue hivernale, le dénommé Arnaud Nordin. Une mauvaise expérience à Mayence Oui, oui, celui qu’on avait laissé à Montpellier ... Lire la suite

  • Truc de dingue : Chelsea prête deux joueurs à Strasbourg
    Truc de dingue : Chelsea prête deux joueurs à Strasbourg
    information fournie par So Foot 02.02.2026 22:18 

    Un dernier jour de mercato comme un autre dans le merveilleux monde de la multipropriété. Si Mamadou Sarr a fait ses valises pour retourner à Chelsea, le « grand frère » de Strasbourg a accepté de prêter deux joueurs au club alsacien. Ce lundi soir, le Racing a ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank