Crystal Palace casse sa tirelire pour un international norvégien

On leur dit que le transfert de Mateta a capoté ? Actuel 15 e de Premier League, Crystal Palace a décidé d’employer les grands moyens pour son opération maintien . Dans les dernières minutes du mercato ce lundi, les Eagles se sont offert les services de l’attaquant Jørgen Strand Larsen (25 ans) , déboursant au passage la coquette somme de 48 millions de livres sterling ( environ 55 millions d’euros ), faisant du désormais ex-joueur des Wolves la recrue la plus chère de l’histoire du club .

We are delighted to announce the signing of Jørgen Strand Larsen from Wolverhampton Wanderers in a club-record deal ❤️💙…

FG pour SOFOOT.com