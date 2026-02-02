Truc de dingue : Chelsea prête deux joueurs à Strasbourg

Un dernier jour de mercato comme un autre dans le merveilleux monde de la multipropriété. Si Mamadou Sarr a fait ses valises pour retourner à Chelsea, le « grand frère » de Strasbourg a accepté de prêter deux joueurs au club alsacien.

Ce lundi soir, le Racing a officialisé les arrivées en prêts d’Aaron Anselmino et David Datro Fofana. Le premier est un défenseur argentin de 20 ans, parti la semaine dernière en larmes de Dortmund, où il avait été prêté l’été dernier avant d’être rappelé par Chelsea cet hiver, histoire de pouvoir le garder pour le frangin strasbourgeois.…

CG pour SOFOOT.com