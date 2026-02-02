Tiens, revoilà Arnaud Nordin en Ligue 1
Un revenant de dernière minute. On le doit au Stade rennais qui, après avoir officialisé l’arrivée de Yassir Zabiri, a annoncé sa dernière recrue hivernale, le dénommé Arnaud Nordin.
Une mauvaise expérience à Mayence
Oui, oui, celui qu’on avait laissé à Montpellier dans une saison cauchemardesque qui a vu le MHSC finir bonnet d’âne de Ligue 1. L’attaquant avait filé l’été dernier à Mayence, en Bundesliga, où il ne s’est pas davantage épanoui, avec 19 apparitions pour aucun but ou passe décisive chez le 16 e de Bundesliga.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer