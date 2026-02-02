Tiens, revoilà Arnaud Nordin en Ligue 1

Un revenant de dernière minute. On le doit au Stade rennais qui, après avoir officialisé l’arrivée de Yassir Zabiri, a annoncé sa dernière recrue hivernale, le dénommé Arnaud Nordin.

Une mauvaise expérience à Mayence

Oui, oui, celui qu’on avait laissé à Montpellier dans une saison cauchemardesque qui a vu le MHSC finir bonnet d’âne de Ligue 1. L’attaquant avait filé l’été dernier à Mayence, en Bundesliga, où il ne s’est pas davantage épanoui, avec 19 apparitions pour aucun but ou passe décisive chez le 16 e de Bundesliga.…

CG pour SOFOOT.com