Un nouveau champion du monde 2018 arrive en Ligue 1
Le championnat des étoiles.
La rumeur a enflé durant toute la journée de ce 1 er septembre et c’est désormais officiel : Benjamin Pavard est un joueur de l’Olympique de Marseille . Le club phocéen signe l’un des gros coups de ce dernières heures du mercato en attirant le défenseur de l’Inter Milan.…
EL pour SOFOOT.com
