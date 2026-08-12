Un nouveau challenge surprenant pour Zlatko Dalić
Le meilleur ennemi de Didier Deschamps est déjà de retour.
À peine plus d’un petit mois après avoir quitté ses fonctions de chef de file de la Croatie, Zlatko Dalić a déjà retrouvé un boulot. Le technicien de 59 ans a été choisi par les Émirats arabes unis afin de reprendre l’équipe nationale , et un contrat de 4 ans lui a été proposé. Le Croate a donc accepté, histoire certainement de se renflouer les poches, mais aussi de revenir en terre connue, puisqu’il avait entraîné Al-Aïn, durant trois saisons entre 2014 et 2017.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer