Un nouveau challenge surprenant pour Zlatko Dalić

Le meilleur ennemi de Didier Deschamps est déjà de retour.

À peine plus d’un petit mois après avoir quitté ses fonctions de chef de file de la Croatie, Zlatko Dalić a déjà retrouvé un boulot. Le technicien de 59 ans a été choisi par les Émirats arabes unis afin de reprendre l’équipe nationale , et un contrat de 4 ans lui a été proposé. Le Croate a donc accepté, histoire certainement de se renflouer les poches, mais aussi de revenir en terre connue, puisqu’il avait entraîné Al-Aïn, durant trois saisons entre 2014 et 2017.…

AL pour SOFOOT.com