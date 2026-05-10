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Bastia-Le Mans arrêté : la LFP rendra sa décision le 13 mai
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 11:26

Bastia-Le Mans arrêté : la LFP rendra sa décision le 13 mai

Bastia-Le Mans arrêté : la LFP rendra sa décision le 13 mai

L’attente sera longue. Après les incidents survenus lors de la rencontre entre Bastia et Le Mans qui ont entraîné son arrêt définitif, la LFP a pris la parole. La commission de discipline a indiqué qu’ elle rendra sa décision le mercredi 13 mai.

Montée validée pour Le Mans ?

Alors que les supporters et les joueurs manceaux ont déjà logiquement célébré leur retour dans l’élite , 16 ans après, la LFP, réunie ce dimanche, a décidé « de mettre en instruction les incidents liés à la rencontre SC Bastia – Le Mans FC ».

TM pour SOFOOT.com

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