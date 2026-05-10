La retournée fantastique de Karim Achahbar

Un bijou. Lors de l’avant-dernière de National ce samedi, le milieu offensif Karim Achahbar a inscrit un but magnifique lors de la rencontre entre le Stade briochin et Quevilly Rouen Métropole (3-0) . Alors que son équipe, déjà reléguée en National 2, gagnait sur la plus petite des marges, le Marocain de 30 ans a tout bonnement marqué l’un des buts de cette fin de saison.

Karim Achahbar fait monter la température au stade Fred-Aubert. Quel geste ! Le @StadeBriochin fait le break après 10 minutes de jeu. 2️⃣ - 0️⃣ I 10e Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/BQVJDbc1bN…

TM pour SOFOOT.com