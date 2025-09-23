 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un nouveau blessé à déplorer à Arsenal
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 12:39

L’infirmerie, le vestiaire bis des Gunners .

Encore un genou qui lâche à Arsenal. Cette fois, c’est celui de Noni Madueke. L’ailier anglais, recruté cet été à Chelsea pour 55,4 millions d’euros, sera absent environ deux mois, selon The Athletic .…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
