Un non-lieu dans l'enquête entre Mbappé et le PSG

Une enquête judiciaire qui se termine par un match nul. L’AFP annonce ce vendredi soir que les juges d’instruction chargés des investigations visant le Paris Saint-Germain d’harcèlement moral contre Kylian Mbappé ont rendu un non-lieu. L’ex-joueur du PSG avait déposé cette plainte en mai 2025 pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature. En cause selon le capitaine de l’équipe de France, le moment où il avait été placé dans le loft du PSG à l’été 2023.

Mbappé avait retiré sa plainte en juillet 2025

Les juges d’instruction n’ayant pas établi de charges dites « suffisantes » , un non-lieu a été acté dans cette affaire en mai 2026. Une source proche du dossier a précisé à l’ AFP que Mbappé avait retiré cette plainte dès juillet 2025. Cette décision de l’attaquant désormais au Real Madrid a joué sur la décision finale des magistrats, qui estimait dès lors « qu’il n’y aurait aucun sens à interroger les témoins et mis en cause » lorsque « le plaignant lui-même ne les soutient pas. » …

MBC pour SOFOOT.com