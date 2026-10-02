Nantes perd un défenseur pour trois mois

La trêve fait des dégâts et cette fois-ci, c’est Tylel Tati qui en fait les frais. Selon L ‘ Équipe , le Canari va être éloigné des terrains pendant trois mois à cause d’une blessure au ménisque . Ce jeudi contre la Turquie, il avait quitté ses copains U19 dès le 43 e . Il va désormais devoir passer sur le billard.

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C’est la tuile pour Tati qui connaissait déjà un début de saison plus que compliqué. Coupable d’une grosse boulette qui avait coûté les trois points à Nantes lors de la deuxième journée de Ligue 2 contre Laval, il n’avait pas joué une seule seconde depuis. Une sacrée chute pour un joueur vu comme une promesse lors des ses premiers pas en Ligue 1.…

LP pour SOFOOT.com